В Приморье дети из многодетных семей будут ездить в общественном транспорте бесплатно

С 1 сентября в Приморском крае вводят ряд новых мер для поддержки многодетных семей.

Главный консультант Минтруда региона Ирина Трифонова пояснила, что с осени детей станут обеспечивать нужными им препаратами, а также предоставят полностью бесплатный проезд в общественном транспорте.

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Сейчас в Приморском крае на поддержку многодетные семьи могут рассчитывать до достижения старшим наследником 18 лет. Если он обучается на очной форме, помощь будет оказываться до 23 лет.

На помощь также могут рассчитывать опекуны и попечители.

Категория тех, кому оказывается такая помощь, может расширяться.

Сейчас многодетным семьям также предоставляют право бесплатного посещения музеев и культурных мероприятий, пишет primamedia.ru.

Ранее стало известно о том, что в Приморье водителям начали выписывать штрафы по 4,5 тысячи рублей за выезд на берег.