Жителей Сочи предупредили о краже данных паспортов с «Госуслуг»

Жителям Сочи рассказали о том, как в настоящее время изготавливают поддельные паспорта на имена реальных людей, которые становятся жертвами мошенников.

Если ранее зачастую просто похищали бумажные оригиналы, то сейчас злоумышленники взламывают аккаунты сервиса «Госуслуги». В результате у аферистов оказывается практически подлинник — в документе отсутствуют только настоящая подпись и фотография.

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С такой подделкой можно совершить множество преступлений от имени любого жителя Сочи или другого города — от заселения в квартиру мигрантов до взятия кредитов.

Специалисты советуют в случае подозрения на взлом аккаунта незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее полицейские предупредили о новом мошенничестве с деньгами.

По материалам «Прайм»