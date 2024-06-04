Сябитова с Гузеевой на «Давай поженимся!» чуть не поругались, обсуждая вид невесты из Раменского

46-летняя невеста шоу «Давай поженимся!» Первого канала из Раменского похудела на 53 килограмма, когда узнала, что ей изменяет муж.
Лариса призналась, что ей больше нравились ее пухлые формы, но из-за стресса в какой-то момент она перестала принимать пищу должным образом, в течение года вес начал стремительно уходить.
Сваха Роза Сябитова отметила, что невесте ее формы были очень к лицу.
Невеста Лариса. Фото: скриншот Rutube-канала «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева же указала на то, что не стоило бы подмечать это в присутствии женщины, которая сильно похудела из-за измен мужа.
«Сейчас вы — какой-то болезненный вариант!» — сказала Сябитова.
«Роза, это не очень хорошо. Говорит же, что не от хорошей жизни», — пыталась унять сваху Гузеева.
Ранее москвичка на «Давай поженимся!» попрыгала на батуте, «забеременела» и ушла с женихом.
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