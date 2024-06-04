Сябитова с Гузеевой на «Давай поженимся!» чуть не поругались, обсуждая вид невесты из Раменского

46-летняя невеста шоу «Давай поженимся!» Первого канала из Раменского похудела на 53 килограмма, когда узнала, что ей изменяет муж.

Лариса призналась, что ей больше нравились ее пухлые формы, но из-за стресса в какой-то момент она перестала принимать пищу должным образом, в течение года вес начал стремительно уходить.

Сваха Роза Сябитова отметила, что невесте ее формы были очень к лицу.