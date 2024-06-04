Жителей Ростовской области предупредили о надвигающейся магнитной буре

Сегодня, 4 июня, жителям Ростовской области предстоит столкнуться с магнитной бурей уровня G1, согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитный фон будет оставаться спокойным до 18 часов вечера, после чего ожидаются незначительные изменения, которые, вероятно, перерастут в магнитную бурю ближе к ночи.

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Пик возмущения прогнозируется около полуночи, после чего колебания различной интенсивности могут продолжаться до 6 утра 5 июня.

Важно отметить, что уровень G1 считается слабым, более заметное магнитное воздействие обычно происходит при активности уровней от G2 до G5. Аналогичные изменения, отмеченные красным цветом уровня G1, также возможны 1 июля 2024 года.

Специалисты напоминают, что подобные геомагнитные колебания могут оказывать влияние на метеозависимых людей. В такие периоды рекомендуется снизить нагрузку и избегать стрессовых ситуаций, пишет rostov.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что в центре Ростова раскопали останки ста людей, умерших во времена страшной чумы.