Двум категориям жителей Сочи могут разрешить уходить на пенсию в 50 лет

В скором времени двум категориям жителей Сочи может быть предоставлено право на досрочный выход на пенсию, что позволит им насладиться заслуженным отдыхом уже в возрасте 50 лет.

Такое предложение рассматривается в Госдуме для преподавателей среднего профессионального образования и сотрудников пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Сейчас для педагогов уже существует подобная система, но с некоторыми ограничениями. К примеру, требуется минимальный стаж работы в 25 лет, причем этот срок должен быть набран в детских организациях, пишет агентство «Прайм».

Ранее стало известно о том, что с июня 2024 года сочинцам придется получать пенсии, пособия и льготы по новым законам.