Илане Дылдиной из «Уральских пельменей» в Новосибирске в обувь положили лезвие: «Просто жесть»

Знаменитая участница развлекательного шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина пережила неприятный момент во время своего выступления в Новосибирске.

Кто-то подложил лезвие в ее обувь, что привело к болезненному инциденту. Артистка поняла это, когда надевала туфлю перед выходом на сцену, ощутив резкую боль в пальце ноги.

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О случившемся она рассказала в Telegram-канале. Илана намекнула, что это могло быть сделано специально, хотя она не стала строить предположений относительно того, кто мог совершить такой поступок.

«Хорошо, что я еще плотно не запихнула ногу, это просто жесть. В театре было такое у нас, но на шоу», — поделилась она переживаниями.

К счастью, травма оказалась не очень серьезной, но настроение актрисы было испорчено.

Ранее стало известно о том, что Ольга Бузова выступит в Новосибирске.