Мария Зайцева даст концерт под открытым небом в Зеленом театре ВДНХ

16 июня в 20 часов в Зеленом театре ВДНХ состоится грандиозный сольный концерт Марии Зайцевой под открытым небом. Талантливая исполнительница, автор музыкальных композиций и экс-участница группы #2Маши побалует своих поклонников известными хитами и новыми композициями в сопровождении оркестра и авторских аранжировок.

Мария начала свой творческий путь с участия в проекте «Народный артист», с тех пор завоевала сердца тысяч и миллионов фанатов. Она является обладательницей премий «Золотой Граммофон», «Песня Года», «МУЗ-ТВ». Эти награды — лишь небольшая часть признания ее таланта и поддержки аудитории. Телевизионные проекты «Голос», «Маска», «Точь-в-точь» позволили раскрыться новым граням ее таланта и расширить границы репертуара.

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На своем концерте артистка исполнит композиции: «Босая», «Мама, я танцую», а также новые сольные песни.

Этот вечер обещает быть незабываемым благодаря магии оркестра, живого звука, любимых композиций и энергии исполнительницы на уникальной музыкальной площадке под открытым небом.

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