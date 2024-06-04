В Кемеровской области выплатят по 10 тысяч рублей мамам, родившим в День защиты детей

Семьи Кемеровской области, которым посчастливилось стать родителями в особый день, получат приятный подарок от государства. Это касается мам, у которых появился ребенок 1 июня, в Международный день защиты детей.

В этот знаменательный день на территории Кузбасса появились на свет 50 малышей. По половой принадлежности это число разделилось ровно пополам: 25 мальчиков и 25 девочек. Каждая семья, в которой родился ребенок, получит финансовую поддержку от государства.

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«По 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», — пояснили vse42.ru чиновники.

Больше всего младенцев зарегистрировано в Кемерово — здесь родились 17 девочек и 15 мальчиков. В Новокузнецке родились по семь девочек и мальчиков, в Киселевске — одна малышка и два мальчика, а в Мариинске — только мальчик.

Ранее стало известно, что в области для женщин, воспитывающих детей, пятница будет коротким рабочим днем. Такое новшество вводится с июня по август.