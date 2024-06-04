Волгоградским дачникам назвали культуры, которые сразу пойдут в рост при посадке в июне

В Волгоградской области возвратные ночные заморозки принесли некоторые потери среди посадок дачников. Однако опытные садоводы уже активно занимаются посадкой культур, которые еще успеют вызреть.

В июне можно уверенно сажать морковь. В прогретой почве ее семена проклевываются довольно быстро. Рекомендуется выбирать раннеспелые сорта.

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Свекла, посаженная в июне, отлично хранится. Первые всходы появятся уже через две недели. Для этой культуры лучше всего подойдут грядки, где много солнечного света.

Огурцы лучше всего высаживать в открытый грунт в середине июня. Оптимальный выбор — среднеспелый сорт.

В первый летний месяц также можно сажать кабачки и разнообразную зелень, пишет gorvesti.ru.

Ранее дачникам дали полный лунный календарь на июнь.