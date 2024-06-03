Новосибирский агроном рассказала о способе приготовления удобрения, после которого перцы сразу идут в рост

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась рекомендациями по удобрению перцев и баклажанов. Она подчеркнула важность правильной подкормки на начальной стадии роста этих культур в открытом грунте.

Эксперт обозначила наилучший вариант подкормки для перцев и баклажанов. В каждую лунку следует добавить четверть ведра перегноя и ложку минеральных удобрений. Если пренебречь этим шагом, то позже придется вносить удобрения после укоренения.

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При отрастании боковых побегов и активном росте листьев с цветением стоит удобрить и перцы, и баклажаны. Рекомендуется провести одну-две подкормки с интервалом в две недели.

На каждое растение потребуется по литру раствора. Можно использовать настой побродившей травы или коровьего навоза, разведенный в соотношении 1 к 10. В 10-литровое ведро рекомендуется добавить еще и стакан древесной золы, пишет ngs.ru.

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