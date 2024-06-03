Новосибирские дачники начали переживать за урожай из-за необычных жучков

Дачники Новосибирска были встревожены появлением необычных жуков с яркой окраской, которые облепили растения. Биолог Алексей Яновский объяснил, что причиной беспокойства стал щитник линейчатый. Это представитель семейства клопов, которого ранее в городе не наблюдали. Этот вид насекомых может нанести ущерб посевам на полях семеноводческих хозяйств.

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Внешний вид щитника отличается контрастными черными и красными полосами на теле, а также наличием черных пятен на грудке. Они несколько напоминают колорадских жуков, но имеют более плоскую форму тела и более яркую окраску. Ранее эти насекомые были распространены только в европейской части России и Средней Азии, но сейчас появились и в Новосибирской области.

Для борьбы с этим вредителем обычно применяется механический способ, включающий сбор взрослых особей вручную, пишет vn.ru.

Ранее дачникам рассказали, как эффективнее всего защищать посадки в заморозки.