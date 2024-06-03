Сочинцев предупредили о неочевидной опасности любого мобильного телефона

Жителям Сочи необходимо знать о потенциальной угрозе, которую таит в себе обычный мобильный телефон, столь привычный в использовании сегодня.

Эксперт Дмитрий Галов подчеркивает, что смартфон — это не просто устройство для совершения звонков и обмена сообщениями, но и хранилище личной информации, которое может быть использовано для кражи денежных средств или шантажа.

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Мошенники способны получить доступ к этой информации с помощью вредоносного программного обеспечения. Пользователи становятся уязвимыми для мошенничества, если они загружают приложения из ненадежных источников или переходят по фишинговым ссылкам.

Для предотвращения возможных негативных последствий важно проявлять бдительность. Следует избегать загрузки программ из ненадежных источников, воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам и регулярно обновлять операционную систему своего устройства, пишет «АиФ».

Ранее стало известно о новой схеме кибермошенников, крадущих деньги.