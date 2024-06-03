Клава Кока рассказала о любимом районе родного Екатеринбурга

Певица Клава Кока, родившаяся и проведшая часть своей жизни в Екатеринбурге, поделилась своими воспоминаниями о любимом районе города.

Как отметила Клавдия Высокова, ей особенно дорог центральный район Екатеринбурга. Она рассказала об этом на VK Fest в Уфе.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Кока отметила, что выросла рядом со стадионом «Юность» — между улицами 8 Марта и Декабристов. Будучи жительницей Екатеринбурга, она любила прогуливаться не только по центральным улицам города.

В конце июня состоится фестиваль «Уральская ночь музыки», но Клава Кока не сможет присутствовать на этом мероприятии, поскольку у нее уже запланированы другие дела.

Ранее в Новосибирске захотели запретить выступления Клавы Коки.