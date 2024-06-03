Грибникам Алтая рассказали, что в ближайшие недели не стоит рассчитывать на большой «улов»

Согласно прогнозам опытных грибников, жителям Алтайского края не придется долго ждать начала сезона «тихой охоты». Предполагается, что через две недели, когда почва достаточно прогреется, можно будет отправляться в лес за грибами. Но не раньше.

На данный момент «урожай» грибов в лесах не самый обильный.

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В конце мая в местных лесах можно было встретить летние опята, свинушки, рядовку майскую, строчки, отдельные экземпляры подберезовиков и маслят.

Но, как утверждают грибники, уже через неделю маслята начнут расти более активно, если установится теплая погода.

Также рекомендуется проверить березовые лесополосы на наличие подберезовиков примерно через неделю, пишет tolknews.ru.

Ранее первыми сморчками похвастались жители Свердловской области.