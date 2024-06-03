С июня 2024 года сочинцам придется получать пенсии, пособия и льготы по новым законам

Сочинцам с июня текущего года предстоит жить согласно новым правилам, затрагивающим различные сферы жизни. Например, вступили в силу изменения, касающиеся льгот, пенсий, пособий и туризма.

С июня месяца увеличивают вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста в мае. Размер надбавки в этом году по закону составит 8134 рубля, а общая сумма выплаты — 16 269 рублей. Аналогичное повышение ожидается и для инвалидов, которым в последний месяц весны установлена первая группа. Также с 1 июня прошла ежегодная индексация размеров страховых пенсий для неработающих пожилых граждан.

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Также теперь сумма алиментов не может быть меньше 5% от минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 33% — на двух детей и 50% — на трех и более детей. Эти значения будут использоваться социальными органами при назначении единовременных пособий.

Еще из новшеств: кафе теперь смогут продавать алкогольные напитки на верандах и помостах, во дворах, которые являются частью заведения.

Экспедиторы больше не будут водить туристов по опасным и сложным маршрутам без соответствующей аттестации. Гиды должны будут обязательно подтвердить знания техники безопасности и первой помощи, пишет niasam.ru.

Ранее стало известно о том, что в Краснодарский край вместе с календарным летом пришла настоящая жара. В горах температура воздуха доходит до +34 градусов, а на Черноморском побережье вполне комфортная температура — 25 градусов тепла.