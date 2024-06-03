В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, когда можно и нельзя вернуть купленный купальник

Многие женщины заранее покупают себе купальник — специально не в сезон, чтобы сэкономить. Однако к началу лета можно и поправиться, тогда пляжный наряд может и не подойти по размеру, что и произошло с жительницей Красноярска. Она захотела вернуть вещь продавцу.

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Красноярка купила купальник еще осенью, когда проходили распродажи. За зиму она набрала несколько килограммов, из-за этого теперь вещь не сидит на ней должным образом.

Как пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора, в этом случае продавец имеет полное право отказать в возврате денег и замене.

Отнести товар обратно можно только при обнаружении в нем дефектов, пишет gornovosti.ru.

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