Жители Новосибирской области ощутят удар магнитной бури

Магнитная буря ожидается в Новосибирске и области в середине текущей недели, предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Изменения в магнитосфере начнут проявляться уже в ночь на 5 июня. Интенсивность колебаний будет постепенно увеличиваться, достигнув уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре. Эта активность должна пойти на спад ближе к 6 утра.

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Кроме того, Солнце будет проявлять повышенную активность 9 июня. По словам специалистов, в этот день магнитосфера будет находиться в состоянии возбуждения. Несмотря на это, люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать недомогание.

Медики советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями заранее подготовить необходимые медикаменты, пишет ndn.info.

Ранее рассказывалось о том, что 3 июня жители Новосибирской области смогут увидеть парад планет.