В Красноярске назвали самые качественные и вкусные марки колбасы: «Точно из мяса»

Жители Красноярска определили самую вкусную колбасу, которую можно приобрести в городских магазинах.
Участие в опросе приняли больше двух тысяч респондентов.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Лидером стала колбаса «ЗАО Назаровское», которую выбрали 524 человека (25%). Участники опроса отмечали ее «натуральный состав» и то, что она «точно из мяса». Некоторые участники все же высказались о том, что качество этого продукта ухудшилось в последнее время.
Второе место заняла колбаса марки «Вязанка», за которую проголосовали 470 человек (22%). Любители мясного продукта отмечали, что он вкуснее остальных. Тем не менее, нашлись и те, кто назвал эту колбасу «ужасной».
Замыкает тройку лидеров колбаса «Ужурская» от АО «Искра», которую предпочли 342 участника опроса (16%). Отмечался отличный вкус этого продукта, однако некоторые пользователи пожаловались на его высокую стоимость, пишет портал ngs24.ru, который составил рейтинг.
Ранее стало известно о том, что красноярцы покупают молоко ряда торговых марок с кишечной палочкой.
Читайте также: