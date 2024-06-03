В Красноярске назвали самые качественные и вкусные марки колбасы: «Точно из мяса»

Жители Красноярска определили самую вкусную колбасу, которую можно приобрести в городских магазинах.

Участие в опросе приняли больше двух тысяч респондентов.

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Лидером стала колбаса «ЗАО Назаровское», которую выбрали 524 человека (25%). Участники опроса отмечали ее «натуральный состав» и то, что она «точно из мяса». Некоторые участники все же высказались о том, что качество этого продукта ухудшилось в последнее время.

Второе место заняла колбаса марки «Вязанка», за которую проголосовали 470 человек (22%). Любители мясного продукта отмечали, что он вкуснее остальных. Тем не менее, нашлись и те, кто назвал эту колбасу «ужасной».

Замыкает тройку лидеров колбаса «Ужурская» от АО «Искра», которую предпочли 342 участника опроса (16%). Отмечался отличный вкус этого продукта, однако некоторые пользователи пожаловались на его высокую стоимость, пишет портал ngs24.ru, который составил рейтинг.

Ранее стало известно о том, что красноярцы покупают молоко ряда торговых марок с кишечной палочкой.