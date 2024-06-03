С началом курортного сезона в Сочи пришла жара

В Сочи к середине текущей недели в горных районах столбик термометра поднимется до отметки +34 градуса. В четверг возможно небольшое похолодание, однако жара в горах продержится до окончания нового уикенда.

На побережье города-курорта, куда начинают устремляться туристы, в рабочие дни синоптики обещают до 25 градусов тепла. Осадков не предвидится. Но уже в выходные температура воздуха снизится до +20 градусов. В субботу и воскресенье также есть вероятность дождя.

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Согласно информации от Гидрометцентра Краснодарского края, температура морской воды на курорте сейчас составляет +20 градусов, сообщает smotrim.ru.

Ранее стало известно о том, что средняя стоимость отдыха на курортах Краснодарского края дошла до 70 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что сумма все же может быть и меньше. Зачастую сэкономить можно, обратившись к операторам, которые подберут оптимальный вариант.