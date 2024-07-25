Житель Владивостока попал в больницу с замороженной курицей на мужском достоинстве

Во Владивостоке медикам пришлось вызволять мужчину из щекотливого положения. Он засунул свой половой орган в замороженную курицу и не смог извлечь.

Странное положение мужчина объяснил тем, что не рассчитал со средством, которое повышает потенцию. Он боялся разочаровать понравившуюся женщину в силу своего возраста. Ловелас выпил сразу две таблетки.

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Они помогли, но действие оказалось слишком сильным. Пара не нашла ничего лучшего, как надеть на половой орган замороженную курицу, чтобы уменьшить эрекцию.

Снять вовремя не успели. Курица примерзла, и медикам пришлось доставлять мужчину в стационар, пишет mk.ru.

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