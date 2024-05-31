Житель Ханты-Мансийского автономного округа отдаст 1 млн рублей налогов за лотерейный выигрыш

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа придется отдать миллион налогов за свой выигрыш в лотерею.

Дело в том, что куш оказался приличным, поэтому и сумма сбора такая. Выигрыш составил больше семи миллионов рублей, а выдадут только 6,3 миллиона.

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Примечательно, что срок получения крупных выигрышей в России составляет около 3,5 лет с момента проведения розыгрыша, пишет ura.news.

Ранее житель Магнитогорска рассказал, что всегда использует одну выигрышную комбинацию. Сначала это были небольшие, но приятные суммы — в пределах полутора тысяч рублей. В последний раз сочетание принесло ему 607 миллионов рублей.