В Ростовской области ночью первого летнего дня можно будет увидеть северное сияние

В Ростовской области в ночь на предстоящий день на небе можно будет наблюдать удивительное северное сияние. Такое предсказание сделали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

В предстоящую ночь первого дня лета выдастся возможность увидеть северное сияние. Это редкое и восхитительное явление. Атомы от Солнца летят к Земле и попадают в ее магнитное поле.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

При отражении возникает разноцветное свечение этих частиц. Интенсивность и границы этого природного явления будут зависеть от активности солнечной плазмы и продолжительности ее воздействия на Землю.

Кроме того, в эти дни ожидаются мощные магнитные бури. Люди с повышенной чувствительностью могут почувствовать на себе их влияние. Однако дальше обстановка должна стабилизироваться, пишет donday.ru.

Ранее стало известно, что магнитные колебания достигнут отметки в G2. Буря начнет утихать ближе к вечеру завтрашнего дня.