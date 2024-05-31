Челябинским 11-классникам рассказали, как попасть на «Атомный выпускной» с выступлением The Hatters

В Челябинске в ночь на 29 июня пройдет одно из самых масштабных мероприятий — «Атомный выпускной». Этот праздник объединит южноуральских одиннадцатиклассников в парке Гагарина.

Хедлайнером вечера станет известная российская рок-группа The Hatters. На сцене также выступят Dj Dumchenkov и автор популярного блога «Хижина музыканта» Раиль Арсланов.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Важно отметить, что на мероприятие пустят только по спискам. Информация о том, как попасть в эти списки, доступна в группе «Атомного выпускного» в социальной сети «ВКонтакте».

Все желающие одиннадцатиклассники имеют возможность стать частью незабываемого выпускного, сказав об этом классному руководителю. Списки участников уже сейчас собирают классные руководители, они будут это делать до 5 июня, а затем передадут директорам школы.

Ранее модный эксперт Яна Гракова рассказала, какие платья на выпускной в этом году самые модные. Стилист отметила, что в подборе наряда главное — правильно выбрать фасон и украшения.