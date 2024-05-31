Читинка во время отпуска проедет всю Россию на мотоцикле

Путешественница из Забайкалья Ольга Безрукова в Год семьи планирует совершить мотопутешествие через всю Россию.

Старт намечен с площади Ленина в Чите в День защиты детей, 1 июня, как сообщили в региональном правительстве.

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Известная журналистка, поэтесса, призер литературных конкурсов и фестивалей Ольга Безрукова мечтает объехать на мотоцикле более 40 регионов, посетив исторические и природные памятники, мемориалы, православные храмы, мечети, дацаны, пишет zabrab75.ru.

Ранее стало известно о том, что Сочи стал одним из самых популярных и дешевых вариантов для свадебного путешествия весной. Можно уложиться в сто тысяч рублей. Если лететь из Москвы, то билеты будут около 30 тысяч рублей, а цена размещения стартует от 8,6 тысячи рублей.