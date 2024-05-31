В сочинском ресторане посетителям подавали бургеры с личинками

В Сочи в одной из пекарен клиентке был подан бургер с живыми личинками. Женщина обнаружила «интересную начинку», когда уже откусила кусочек принесенного ей блюда.

Она вернула бургер продавцам и обратила их внимание на недопустимое содержимое.

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Предполагается, что продукт мог быть заражен еще на этапе производства и затем разогрет в заведении.

Разбираться в причинах этого инцидента будут уполномоченные органы. Есть версия, что в данном заведении проблемы с соблюдением санитарных норм, сроками и условиями хранения продуктов, сообщает паблик «ЧП Сочи».

Ранее стало известно о том, что массовое отравление едой из «Жизньмарта» в Свердловской области произошло из-за инфицированных сотрудников.