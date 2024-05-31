В июне Ольга Бузова и ее бывший Дава выступят в Новосибирске

В Новосибирске на «Главном фестивале блогеров» выступит телеведущая Ольга Бузова. Событие запланировано на 12 июня. А 1 июня в город прилетит рэпер Дава.

В анонсе мероприятия указано, что оно пройдет в парке «Арена». Точное время пока не уточняется, но вход будет свободным для всех желающих.

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1 июня в Новосибирске на Михайловской набережной состоится выступление рэпера Давы.

В полдень начнется детский песенный праздник «Новосибирск — поющая столица», а завершающую песню исполнит детский хор вместе с рэпером Давой, пишет ngs.ru.

Ранее Ольга Бузова в Челябинске сыграла «Собачий вальс» на фортепиано. Она призналась, что не умеет хорошо исполнять произведения на инструментах, но иногда вспоминает, как училась в свои юные годы.