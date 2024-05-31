Московский шеф-повар рассказала о самых вкусных и необычных рецептах окрошки

Шеф-повар щелковской усадьбы Гребнево Светлана Совкова рассказала, как сделать окрошку с обалденным вкусом, уйдя от традиционного варианта, если захотелось чего-то новенького.

Кулинар отметила, что сочетание будет изысканным и необычным, если заменить колбасу копченой рыбой, а заправить не квасом, а минералкой.

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В качестве заправки также можно выбрать греческий йогурт. В этом случае все ингредиенты нужно взбить блендером.

Если же все же не хочется отказываться от колбасы, то салатную смесь можно залить кефиром, таном или айраном, пишет regions.ru.

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