Аналитики назвали время, за которое можно накопить на свою квартиру в городах России

Эксперты аналитического агентства «Мир квартир» провели исследование, чтобы определить, сколько времени потребуется жителям различных городов России, чтобы накопить на собственную квартиру.

Согласно средним показателям по стране, этот период составит около 6 лет. Предполагается, что человек имеет зарплату в размере 79 тысяч рублей, а средняя стоимость квартиры равна 5,5 миллиона рублей.

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Если рассматривать отдельные регионы, то в Казани этот срок увеличивается до 9 лет при средней заработной плате в 64 тысячи рублей.

В Магаданской области ситуация выглядит наиболее оптимистично — всего 3,6 года. Такой короткий срок объясняется высокими зарплатами (в среднем 150 тысяч рублей) и средней стоимостью квартиры в 6,5 миллиона рублей. Похожая картина наблюдается в Мурманской области и на Чукотке, сообщает trt-tv.ru.

Ранее стало известно об изменениях в коммунальных квитанциях с июня.