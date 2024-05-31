С 1 июня жителям Сочи станет проще получить единое пособие на детей

Жителей Сочи с детьми оповестили об изменениях в порядке начисления единого пособия, которое впервые начали выплачивать в 2023 году. В настоящее время размеры материальной помощи достигают 100% от величины регионального прожиточного минимума ребенка.

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Текущие коррективы главным образом затрагивают тех, кто получает алименты. При определении размера пособия теперь будет приниматься во внимание фактическое получение назначенной суммы.

Например, если алименты должны быть 15 тысяч рублей, а получено было лишь несколько тысяч, то во внимание будут принимать именно ту сумму, которая была передана получателю.

Это повышает шансы сочинской семьи, оказавшейся в трудной финансовой ситуации, на получение выплат, сообщает агентство «Прайм».

Ранее стало известно об изменениях в начислении зарплат медикам.