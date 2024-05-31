Ольга Бузова в Челябинске сыграла «Собачий вальс» на фортепиано

В Челябинске Ольга Бузова решила показать, что она умеет не только петь, но и играть на музыкальных инструментах.
Под руку ей попалось фортепиано, которым она и решила воспользоваться во время посещения Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
В качестве тренировки она выбрала «Собачий вальс».
Бузова призналась, что каждый раз, как ей на глаза попадается фортепиано, она тут же окунается в воспоминания о своем музыкальном прошлом, хоть и признается, что инструментальные навыки у нее скудные.
Напомним, поющая телеведущая прилетела в Челябинск на съемки своего шоу «Ольга Вузова».
Читайте также: