Школьники Новосибирской области начнут изучать два новых предмета

В школах Новосибирской области ожидается введение двух новых предметов. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Владимир Щукин.

Первый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Он заменит существующий курс «Основы безопасности и жизнедеятельности».

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В рамках этого курса ученики будут ознакомлены с мерами защиты в чрезвычайных ситуациях, получат начальную военную подготовку и освоят основы оказания медицинской помощи. Изначальная программа будет немного скорректирована.

Второй предмет — «Труд (Технология)». Он будет содержать больше информации о современных профессиях, если сравнивать с предыдущей вариацией. Во время курса ученики смогут лучше понять, к какой сфере их больше всего тянет.

По новому модулю дети начнут учиться с 1 сентября 2024 года, пишете vn.ru.

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