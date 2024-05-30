В июне в коммунальных квитанциях жителей Южного Урала появится новая графа

Жителям Южного Урала с 1 июня начнут приходить коммунальные платежки с новой графой. Это касается владельцев жилья, у которых стоят газовые плиты.

В расчетах появится строка с размером платы за содержание и ремонт газового оборудования в квартире. Этого требует закон, который был принят еще в сентябре прошлого года, но начнет действовать только со следующего месяца.

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Постановление обязывает ежегодно проходить проверку газового оборудования, а еще заключить договор со специализированной компанией.

Суммы в платежках будут напрямую зависеть от количества газового оборудования. Это будет 1/12 от годового платежа.

К примеру, годовое обслуживание газовой плиты с четырьмя горелками и внутриквартирной газовой разводки будет стоить 894 рубля. В июне нужно будет отдать 1/12 от этой суммы, пишет polit74.ru.

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