Причиной отравления едой из «Жизньмарта» в Свердловской области стали инфицированные сотрудники

Работники предприятия в Свердловской области, которое поставляло готовые обеды в сеть магазинов «Жизньмарт», были инфицированы сальмонеллой и стафилококком. Это стало причиной заражения продуктов в торговой сети, как сообщили в Роспотребнадзоре.

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Сотрудники ведомства подчеркнули, что работники фабрики были носителями инфекций, что привело к заражению пищи. В ходе проверки были выявлены нарушения, включая контакт личных вещей с санитарной одеждой, расположение туалета в зоне мытья посуды и отсутствие сопроводительной документации у мясных изделий.

Владелица предприятия Луиза Гумарова настаивает на том, что все сотрудники прошли необходимые санитарные проверки, пишет ura.news.

Ранее владелец «Жизньмарта» в Екатеринбурге призвал не облизывать яичные скорлупки ради миллиона рублей.