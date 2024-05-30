В Красноярске запретят ночную продажу пива в магазинах, расположенных в жилых домах

В Красноярске в пивных магазинах, расположенных в многоэтажных домах и на придомовых территориях, планируется ввести запрет на круглосуточную продажу спиртного.

Это решение, по мнению депутатов законодательного собрания, является эффективной мерой борьбы с так называемыми «наливайками», количество которых в последнее время значительно увеличилось.

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Эксперты предполагают, что некоторые из этих точек могут переквалифицироваться в магазины.

Под запрет попадет не только розничная продажа пива, но и реализация пивных напитков: медовух, сидра, пуаре, пишет krsk.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что жителям Красноярска начнут выписывать штрафы за шум до 50 тысяч рублей.