Ozon решит проблему с доставкой товаров челябинцам в течение недели

Жители Челябинска в последнее время столкнулись с проблемой получения своих заказов с Ozon. Это не единичный случай, как подтвердили представители компании.
Заказы приходится ждать неделями, а сроки доставки постоянно сдвигаются. При попытке оформить новый заказ приложение предлагает только доставку в пункты выдачи в других регионах.
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Представители Ozon прокомментировали возникшую ситуацию, сообщив, что они осведомлены о проблеме и уже приняли меры. Было увеличено количество сотрудников на складе в Екатеринбурге, откуда отправляются посылки в Челябинск.
Ожидается, что доставка в Челябинск будет восстановлена в течение недели и будет работать в обычном режиме, пишет 74.ru.
Ранее стало известно о том, что челябинским клиентам Wildberries компенсируют пострадавшие во время пожара посылки.
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