Домогаров в Чите заявил, что больше не собирается служить в театрах: «Я вольный художник»

Александр Домогаров выступил в Чите. Фото Global Look Press

Александр Домогаров приехал в Читу на кинофестиваль.

Народный артист России Александр Домогаров принял решение покинуть театр Моссовета, но это не означает его уход со сцены. Спустя всего две недели после увольнения он предстал перед зрителями в Доме офицеров в Чите, где проходил ХI Забайкальский международный кинофестиваль.

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Александр Домогаров провел творческий вечер под названием «Всего 60!», где исполнил композиции Александра Вертинского и Владимира Высоцкого. Он также нашел время для общения с поклонниками, ответив на их вопросы.

Один из зрителей поинтересовался, в каком театре актер планирует продолжить свою карьеру. Александр Домогаров ответил, что не намерен становиться частью какой-то труппы, что предполагает большую свободу в выборе проектов и сотрудничества, пишет mosregion.info.

«Я вольный художник», — сказал актер. 

Ранее Александр Домогаров назвал причины ухода из театра Моссовета.

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