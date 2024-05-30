Домогаров в Чите заявил, что больше не собирается служить в театрах: «Я вольный художник»

Народный артист России Александр Домогаров принял решение покинуть театр Моссовета, но это не означает его уход со сцены. Спустя всего две недели после увольнения он предстал перед зрителями в Доме офицеров в Чите, где проходил ХI Забайкальский международный кинофестиваль.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Александр Домогаров провел творческий вечер под названием «Всего 60!», где исполнил композиции Александра Вертинского и Владимира Высоцкого. Он также нашел время для общения с поклонниками, ответив на их вопросы.

Один из зрителей поинтересовался, в каком театре актер планирует продолжить свою карьеру. Александр Домогаров ответил, что не намерен становиться частью какой-то труппы, что предполагает большую свободу в выборе проектов и сотрудничества, пишет mosregion.info.

«Я вольный художник», — сказал актер.

Ранее Александр Домогаров назвал причины ухода из театра Моссовета.