Жителей Красноярска предупредили о сильной магнитной буре в конце недели

В ночь с 31 мая на 1 июня жителей Красноярска ожидает магнитная буря, о чем предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уровень возмущений достигнет отметки G2, а пиковые значения ожидаются с полуночи и до середины дня. Однако ближе к вечеру субботы буря начнет стихать, магнитное поле станет более комфортным.

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Согласно данным ученых, магнитная буря вызвана мощными вспышками на Солнце, которые произошли накануне. В начале мая подобные вспышки уже имели место, принеся не только магнитную бурю, но и северное сияние, которое смогли наблюдать жители Красноярска в микрорайоне Солнечном, пишет gornovosti.ru.

Ранее красноярцы начали обсуждать появление в небе неопознанного летающего объекта.