Ольга Бузова о переменах в Челябинске: «Прикладывают огромное количество усилий»

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова недавно посетила Челябинск. Она отправилась в ботанический сад Челябинского государственного университета. Звезда прилетела в город для съемок второго сезона своего шоу «Ольга Бузова».

Во время своего пребывания в Челябинске Ольга нашла время прогуляться по его улицам. Она отметила, что город быстро меняется к лучшему, становясь все более привлекательным и комфортным для жизни. Ольга Бузова дала понять, что восхищена Челябинском.

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«Тем, кто способствует этим изменениям, надо отдать должное - они прикладывают огромное количество усилий», — написала Ольга Бузова в своих социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что челябинский школьник поборется за звание лучшего кулинара страны в шоу «Кондитер. Дети».