Планирующим летний отдых назвали самые популярные семейные направления России

Сочи стал наиболее востребованным направлением для семейных путешествий в летний период. Согласно данным сервиса «Авиасейлс», на этот город-курорт приходится почти треть всех бронирований. Средняя продолжительность отпуска здесь составляет 11 дней.

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Среди других популярных у россиян направлений следует отметить Владивосток, Махачкалу, Калининград и Новосибирск.

Если говорить о семейном отдыхе за границей, то здесь лидирует турецкая Анталья. Кроме того, россияне часто выбирают Пхукет, Бангкок и Баку, пишет gazeta.ru.

Ранее стало известно, сколько стоит средняя стоимость отдыха у Черного моря в этом году.