Фанат лотереи под старость лет смог сорвать куш в 10 миллионов рублей

Волгоградец, находясь на пенсии, превратил приобретение лотерейных билетов в свое хобби. И ему улыбнулась удача — он выиграл десять миллионов рублей на квартиру.

Победитель попросил свою дочь Оксану получить крупный приз.

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Она с радостью поделилась историей везения своего отца. Женщина рассказала, что когда папа проверил результаты розыгрыша, он сразу же позвонил ей и поделился радостной новостью о своей победе.

Хотя отец обычно сдержан в проявлении эмоций, по его голосу Оксана поняла, что он был невероятно счастлив. Она уверена, что выигрыш отец заслужил, так как его можно назвать очень добросовестным и отзывчивым человеком.

Удача улыбнулась и самой Оксане, так как победитель решил разделить выигранные деньги поровну между своими детьми. Часть суммы мужчина подарит сыну, а вторую половину — Оксане на покупку недвижимости, пишет bloknot-volgograd.ru.

Ранее сообщалось о том, что две женщины из Сибири ежемесячно покупали лотерейный билет, а потом узнали о выигрыше миллиона рублей.