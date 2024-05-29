Юлия Савичева в Барнауле спела с маленькой фанаткой, исполнив ее мечту

Юлия Савичева на концерте в Барнауле подарила зрителям незабываемый момент, исполнив песню вместе с юной вокалисткой Кирой Серовой.
Певица не смогла отказать девочке в ее просьбе и согласилась на дуэт. Это исполнение вызвало множество эмоций у слушателей, выступление стало одним из самых трогательных моментов концерта.
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За день до концерта команда Юлии Савичевой получила сообщение от мамы Киры, которая рассказала о мечте своей дочери спеть вместе с известной певицей.
Юлия не смогла устоять перед искренним желанием девочки и с радостью приняла предложение о дуэте.
«Как же это невероятно звучало. Мурашки побежали. Юля — умница, что не отказала и исполнила мечту талантливой девочки», — откликались поклонники певицы.
Ранее стало известно о том, что Сергей Безруков приедет в Барнаул с кукольным моноспектаклем.
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