Сергей Лазарев восхитился Тверью

Певец Сергей Лазарев провел в Твери два концерта, между которыми нашел время для прогулки по городу и поделился впечатлениями в социальных сетях.

Он отметил, что погода была великолепной, ему хотелось насладиться красотами города. Для прогулки была выбрана пешеходная улица Трехсвятская.

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Певец не стал комментировать состояние улицы, на которой сейчас проводится масштабная реконструкция двух участков, что делает прогулку не столь комфортной.

Ранее стало известно о том, что Сергей Лазарев побывал в Казани и рекомендовал ее для поездки выходного дня. Артист восхитился красотой столицы Татарстана, попробовал местную кухню и познакомился с местными обычаями.