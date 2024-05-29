В Кемерове пенсионерка лишилась квартиры из-за доверчивости

В Кемерове пожилая женщина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру ради инвестиций в криптовалюту. 81-летняя горожанка была обманута злоумышленниками, которые предложили ей заработать на криптовалютных операциях. Для получения необходимых средств пенсионерке предложили оформить заем под залог ее жилья.

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Женщине удалось получить кредит на сумму 300 тысяч рублей, после этого мошенники сообщили ей о якобы заработанных восьми миллионах рублей. Однако для вывода этих средств потребовалось дополнительно внести два миллиона рублей.

Не подозревая об обмане, потерпевшая продала свою квартиру и передала деньги курьеру. После этого связь с мошенниками прекратилась, женщина осознала, что стала жертвой преступления, пишет vse42.ru.

Ранее специалисты предупредили об обмане с новыми банкнотами номиналом в 100 и 5000 рублей.