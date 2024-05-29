Омских подростков захватила новая субкультура, пугающая взрослых

В Омске замечены подростки, проявляющие необычное поведение — они бегают на четвереньках и роют землю, словно животные. Жители города делятся в социальных сетях видео с детских площадок, на которых запечатлены эти моменты.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

На кадрах видно, как подростки, облаченные в костюмы животных и надевшие перчатки в форме кошачьих лап, уверенно перемещаются на четырех конечностях, роют землю и ведут себя подобно животным.

Омские подростки являются представителями субкультуры квадроберов. Участники данного движения стремятся максимально точно копировать повадки и манеру передвижения различных животных, поэтому используют специальные костюмы и аксессуары для создания полного образа, пишет omsk.aif.ru.

Ранее в Кемерове заметили несовершеннолетних, занимающихся квадробикой с выгулом на поводке.