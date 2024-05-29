Челябинский школьник хочет выиграть в «Суперниндзя. Дети», чтобы заслужить любовь отца

11-летний скалолаз Владислав Иванов из Челябинска успешно преодолел все испытания и вышел в финал экстремального шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС.

Его мотивацией является желание доказать своему отцу, что он способен на многое в спорте. Родитель мальчика не верил в его спортивные достижения, несмотря на то, что Владислав уже семь лет занимается боулдерингом и демонстрирует впечатляющие результаты.

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Проходя через сложные этапы соревнования, Владислав показал свои навыки и силу духа — особенно в полуфинале, где на высоте двенадцати метров он опередил спортивного гимнаста Артема Ковтуна.

Ранее стало известно о том, что челябинский школьник поборется за звание лучшего кулинара страны в шоу «Кондитер. Дети».