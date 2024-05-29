Грибники Приморья рассказали, что сейчас можно собрать во время «тихой охоты»

В лесах Приморья начинает появляться все больше любителей «тихой охоты». В настоящее время в местных лесах грибники чаще всего собирают маслята и вербовики.

Совсем недавно в регионе прошли дожди различной интенсивности, благодаря которым грибные поляны появляются буквально за несколько часов.

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В лесных массивах Приморья в данный момент растут вербовики, однако при их сборе требуется особая внимательность, ведь съедобными являются только молодые экземпляры этого вида дикоросов.

С апреля месяца практически по всей территории Приморья можно найти съедобные грибы, и завершится их сезон только поздней осенью, пишет vostokmedia.

В Приморье водителям выписывают штрафы по 4,5 тысячи рублей за выезд на берег.