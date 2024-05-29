Жителям Алтайского края придется платить за свет по-новому

С 1 июля текущего года в Алтайском крае начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения.

Известно о том, что поставщик будет начислять плату с учетом установленных диапазонов объемов потребления электроэнергии в месяц. Учет будет своим для разных категорий — в зависимости от недвижимости — помещение, участок, гараж или какая-то хозяйственная постройка.

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Для населения будет три тарифа: до 10 980 кВтч включительно; от 10 981 кВтч до 14 640 кВтч включительно; свыше 14 640 кВтч.

Важно отметить, что тарифы будут различаться для городских и сельских жителей, tolknews.ru.

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