Россияне уже выкупили 80% номеров в отелях Сочи на лето

На текущий момент заполняемость сочинских гостиниц на летний сезон достигает примерно 80%, что свидетельствует о том, что в этом году курортный город ожидает большой поток туристов.

Это подтверждается активностью бронирования билетов на различные виды транспорта. Как только появляется информация о свободных местах в поездах, они практически мгновенно раскупаются.

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Уже невозможно найти билеты на поезда, отправляющиеся в июне. Остается вариант с авиаперелетом, однако для многих он может оказаться финансово неподъемным. Этим поделилась туристический эксперт Оксана Градова.

Она также отметила, что стоимость размещения в отелях неуклонно растет. Например, если говорить о новой для российского юга системе «все включен», то ее стоимость увеличилась на 15-20%, пишет newsinfo.ru.

Ранее стало известно о том, что в горах Сочи пройдет снежный фестиваль.