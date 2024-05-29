Школьникам Владивостока перечислили вещи, которые нельзя брать на ЕГЭ

Школьникам Владивостока, которые в данный момент готовятся к ЕГЭ, подробно объяснили, какие предметы запрещено проносить с собой на экзамен. В ближайшую пятницу запланировано проведение тестов по профильной и базовой математике.

В аудиторию строго воспрещается брать любые гаджеты, будь то современные смартфоны или кнопочные телефоны. Администрация тщательно проверит, чтобы у выпускников не было при себе смарт-часов и прочих аналогичных устройств.

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В администрации Владивостока подчеркнули, что под запретом находятся программируемые калькуляторы. Однако обычные вычислительные машинки разрешено использовать во время испытаний по физике, географии и химии.

Запрещены шпаргалки, фотоаппараты, плееры, электронные переводчики и видеокамеры. Если учащийся будет пойман на списывании, наблюдатели незамедлительно удалят его с экзамена, и пересдать его он сможет лишь спустя год, пишет vl.aif.ru.

Ранее стало известно о последствиях для выпускника, который списывал на ЕГЭ.