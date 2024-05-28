В новосибирском зоопарке родились сразу 12 манулов

В новосибирском зоопарке у двух самок манула произошло радостное событие — на свет появилось 12 котят. У одной особи родилось пятеро малышей, а у другой — семеро.

В первые дни после рождения котята не выходили из своих домиков.

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Заведующая зоопарком Юлия Коновалова поделилась, что матери прекрасно справляются со своими обязанностями.

Они оберегают своих малышей, а если те беспокоятся, уводят их в укрытие. Сотрудники зоопарка стараются не шуметь, чтобы не пугать новорожденных.

Ранее жительница Красноярска рассказала, что открыла «закусочную» для приходящих к ней белок. Она дала понять, что тратит на еду для этих лестных зверьков по 10 килограммов грецких орехов и подсолнечных семечек, что достаточно дорого.